2019/07/07 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف العربي يسقط طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية.وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة"ونفى المالكي "مزاعم الميليشيا الحوثية عبوسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف".وأوضح: "أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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