سقوط عمران بيد الحوثيين بداية حرب دمّرت اليمن

2019/07/07 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند الحديث عن الحرب الدائرة في اليمن، يستحضر المتابعون يوم 21 سبتمبر 2014، تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء، باعتباره تاريخ اندلاع حرب

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