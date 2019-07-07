رسميا.. ميلان يتعاقد مع لاعب ريال مدريد

2019/07/07 | 07:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا..ميلان يتعاقد مع لاعب ريال مدريدأعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، أن ميلان الإيطالي تعاقد بشكل نهائي مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب الفريق الملكي.وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان وثق عقد اللاعب الفرنسي في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال هيرنانديز إلى ميلان بلغت 20 مليون يورو، ولا يوجد في عقد اللاعب أي بند يسمح لريال مدريد بإعادة الشراء مستقبلا.ووصل هيرنانديز إلى مدينة ميلان في بداية هذا الأسبوع، واجتاز الفحص الطبي بنجاح.وخرج هيرنانديز من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، خاصة بعد تجديد الثقة في البرازيلي مارسيلو، والتعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي.

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