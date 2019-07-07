جنوب إفريقيا تطيح بمصر وتبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

2019/07/07 | 07:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنوب إفريقيا تطيح بمصر وتبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقياودعت مصر بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا على أرضها، بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.وتدين جنوب إفريقيا للاعب ثيمبينكوسي لورش الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.85).وضرب المنتخب الجنوب إفريقي موعدا مع نيجيريا في ربع نهائي الـ"كان" بعد تغلبها على الكاميرون 3-2 في وقت سابق، في مباراة أخرى بدور الستة عشر.

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