الحزب الشيوعي السوداني - حول الاتفاق بين المجلس الانتقالي و-قوى الحرية والتغيير

2019/07/07 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني إلى جماهير الشعب السوداني*حول الاتفاق بين المجلس الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير*تابعت جماهير شعبنا ما رشح في الاعلام عن الاتفاق الذي تم صباح الجمعه 5 يوليو 2019م بين المجلس الانتقالي و"قوى اعلان الحرية والتغيير " الذي اشار الى الاتفاق حول المجلس السيادي(5/5) وشخصية مدنية مستقلة(11) وفترة انتقالية 39 شهر، منها21 شهر للمجلس العسكري، و18 شهر لقو......

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