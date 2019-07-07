2019/07/07 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مزاحم_مبارك_مال_الله أرى أن نتحرر من قيود الإيمان المطلق بالأشخاص فالحياة بإيقاعها ومفاهيمها وعلاقاتها وتبادل مواقع معطياتها، قد تغيرت بشكل ملحوظ جداً.وأقول من المفيد جداً على الأحزاب والجمعيات والمنظمات المدنية الديمقراطية والمهنية الوطنية – بالذات – العراقية داخل وخارج العراق، أن تحدد فترة مهام سكرتيرها/ سكرتيرتها لدورتين انتخابيتين لمدة زمنية بمجموعها لا تتجاوز4 - 8 سنوات وللأسباب التالية : 1. إن هذه الأحز......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مزاحم مبارك مال الله - وجهة نظر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مزاحم مبارك مال الله - وجهة نظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).