2019/07/07 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياحي: زيارة الياسري الى واسط لرفع مستوى التنسيق واستثمار الامن من اجل الإعمار عد محافظ واسط محمد جميل المياحي زيارة وزير الداخلية الى المحافظة "لرفع مستوى التنسيق الأمني من اجل الاعمار".وقال المياحي في بيان، أمن وأمانة وبناء شعارنا الذي نرفعه، ونطمح لتحقيقه وتطبيقه للانتقال بمحافظتنا الى مرحلة جديدة تؤسس لبناء دولة حقيقية".وأضاف ان" واسط تنعم بخيرات عديدة زاخرة لعل في مقدمتها هو الأمن الذي تحقق بهمم رجال الأمن واهلنا الكرام؛ لذلك جاءت زيارة وزير الداخلية ياسين الياسري لرفع مستوى التنسيق واستثمار الأمن من اجل الإعمار".

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