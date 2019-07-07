بالقائمة الكاملة.. تعرف على مرشحي الاتحاد لوزارات وهيئات اقليم كوردستان الجديدة

2019/07/07 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد جملة اجتماعات ومباحثات داخلية..اخيرا انتهى الاتحاد الوطني الكوردستاني من تسمية مرشحيه للحكومة الجديدة في الاقليم التي سيرأسها مسرور بارزاني.وبحسب مصادر رفيعة ابلغت شفق نيوز، فأن اجتماع المجلس القيادي للاتحاد تمخض عنه ترشيح كل من قوباد طالباني لمنصب نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ريواس فايق لمنصب رئيس برلمان كوردستان، شيخ جعفر شيخ مصطفى لمنصب نائب رئيس اقليم كوردستان، شورش اسماعيل لمنصب وزير البيشمركة.كما صوت سمى اجتماع الاتحاد آرام حمه مينا لمنصب وزير التعليم العالي، درباز كوسرت رسول لمنصب وزير التخطيط، حمه حمه سعيد لمنصب وزير الثقافة، بيكرد طالباني وزيرة للزراعة، خالد شواني وزير اقليم للعلاقة بين بغداد واربيل .وسمى قادة الاتحاد ايضا روند ملا محمود، واسماعيل محمود، رؤساء هيئة.

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