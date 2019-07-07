آخر تصريح لبارزاني حول معالجة القضايا العالقة مع بغداد

2019/07/07 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس منطقة كردستان العراق على أن هذه المنطقة تحل المشاكل العالقة مع بغداد على أساس الدستور مضيفا أن منطقة كردستان العراق مقبلة على مرحلة جديدة أك...

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