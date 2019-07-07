2019/07/07 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ، الاحد 7 تموز 2019، بشأن انطلاق عملية ’’ارادة النصر’’ التي بدأت صباح اليوم لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات.

وقال عبد المهدي في بيانه "نشد على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات داعش الإرهابية وستضيف الى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب.



وفقكم الله ورعاكم وقلوب ودعوات ومواقف ابناء شعبنا كلها معكم".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد (7 تموز 2019)، عملية "إرادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات وصولاً على الحدود مع سوريا.

وذكرت القيادة في بيان، نقلته خلية الاعلام الامني، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "انطلقت صباح اليوم الاحد، المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية –السورية".

وأضافت أن "العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين)، إضافة الى قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة) وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يصدر بياناً بشأن إنطلاق عملية ’’ارادة النصر’’ ويؤكد: ستحقق النصر الأكيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يصدر بياناً بشأن إنطلاق عملية ’’ارادة النصر’’ ويؤكد: ستحقق النصر الأكيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).