البرلمان يستعد للتصويت على 70 سفيرا نصفهم رُشحوا عن طريق المحاصصة

2019/07/07 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، الأحد، عن عزم مجلس النواب التصويت على 70 سفيرا لسد الشواغر، فيما اشار إلى أن نصفهم تم ترشحيهم عن طريق المحاصصة.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك ٧٠ سفيرا بحاجة إلى تصويت مجلس النواب عليهم لسد الشواغر والنقص في المواقع الدبلوماسية”، مبينا أن “وزارة الخارجية […]

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