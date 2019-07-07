وزير الداخلية يتعهد بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

2019/07/07 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير الداخلية ياسين الياسري بتقديم وزارته أفضل الخدمات للمواطنين بعيداً عن الابتزاز.وقال الياسري في مؤتمر أمني موسع عقده في واسط أشار الى ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتي من خلال استخدام أحدث التقنيات .وأكد على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدوائر الخاصة بالوزارة “.

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