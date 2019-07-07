2019/07/07 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يوجه رسالة بمناسبة انطلاق عمليات “ارادة النصر” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 08:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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