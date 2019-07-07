نائبة تتهم التجارة بـ”التنصل” عن صرف مستحقات فلاحي كردستان

2019/07/07 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميادة النجار، الأحد، وزارة التجارة بـ”التنصل” عن مسؤولياتها تجاه عدم صرف مستحقات الفلاحين في إقليم كردستان.وقالت النجار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة المالية قامت بصرف مستحقات الفلاحين للاعوام الماضية وتسليمها إلى وزارة التجارة لتوزيعها على أصحابها مقابل ما تستلمه منهم من الحنطة والشعير”، مشيرة إلى أن “رئيس […]

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