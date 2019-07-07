الفراعنة تودع أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا

2019/07/07 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا، بعد الخسارة بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة الدولي بدور الـ ١٦ .في الدقيقة الـ ٢٠ من عمر اللقاء حصل منتخب جنوب أفريقيا على خطأ من مكان خطر بالقرب من منطقة الجزاء لكن تصدى لها محمد الشناوي ببراعة وحولها لركلة ركنية.

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