2019/07/07 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي معلقا على انطلاق عمليات ارادة النصر: سيتحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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