2019/07/07 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ودع المنتخب المصري، في مفاجأة كبيرة، كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم من دور الـ 16 بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره بهدف من دون مقابل على ستاد القاهرة الدولي، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة فجر الأحد استقالته وإقالة الجهاز الفني للمنتخب.وأحرز هدف المباراة الوحيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس أمم إفريقيا: خروج مصر واستقالة رئيس الاتحاد والمدرب وكالة خطوة برس.

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