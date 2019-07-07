2019/07/07 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر من منطقة الفضيلة عن تدخل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في النزاع العشائري في منطقة الفضيلية.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، اليوم الاحد،

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