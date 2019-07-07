امانة بغداد تدلي لـ

2019/07/07 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد عن تفاصيل قطع الطريق السريع "محمد القاسم"، وقالت، ان "العمل فيه يسير بوتيرة جيدة، وان نسبة انجاز صيانته أصبحت متقدمة

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