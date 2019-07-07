استشهاد ثلاثة من منتسبي فوج طوارئ الانبار بهجوم مسلح جنوبي الفلوجة

2019/07/07 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن آمر لواء حشد قضاء عامرية الصمود العقيد صلاح العيساوي ، الاحد، عن استشهاد ثلاثة من منتسبي فوج طوارئ الانبار بهجوم مسلح جنوبي مدينة الفلوجة.وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مسلحين مجهولين يستقلون عجلة كيا حمل بيضاء اللون هاجموا سيطرة امنية تابعة لفوج طوارئ قيادة شرطة الانبار وسط قضاء عامرية الصمود جنوبي […]

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