2019/07/07 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الأولى من عملية {إرادة النصر}، لتطهير 3 مناطق محصورة بين 3 محافظات.ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي عن نائب قائد العمليات الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله ، قوله ” يا أبناء القوات المسلحة بكل تشكيلاتها على بركة الله انطلقت صباح هذا اليوم الأحد السابع من تموز 2019 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات “إرادة النصر” تنطلق لتحرير مناطق قرب الحدود السورية النعيم نيوز.

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