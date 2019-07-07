2019/07/07 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اتفقت فرنسا وطهران على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن “الرئيس الفرنسي اتفق مع نظيره الإيراني على بحث شروط استئناف الحوار بين الأطراف المعنية بالاتفاق بحلول 15 يوليو / تموز الجاري.وأضاف البيان أن “ماكرون سيواصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تتفق مع إيران على بحث شروط استئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تتفق مع إيران على بحث شروط استئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تتفق مع إيران على بحث شروط استئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).