2019/07/07 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي والجيش يشرعان بعملية عسكرية لتطهير الصحراء الكبرى وصولا للحدود … يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي والجيش يشرعان بعملية عسكرية لتطهير الصحراء الكبرى وصولا للحدود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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