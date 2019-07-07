تعرف على النتائج الأولية لعمليات

2019/07/07 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الأحد، من تدمير مضافة ومعسكر لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب البعاج خلال الساعات الأولى من إنطلاق عملية "إرادة النصر".وقال موفدنا، إن ابرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية الكبيرة (ارادة النصر) التي شرعت بها قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى لملاحقة فلول "داعش" في الجزيرة الكبرى، صباح اليوم، تدمير مضافة للعدو من قبل ...

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