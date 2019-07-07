2019/07/07 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن سلالة من فيروس البرد، تسمى coxsackievirus، يمكنها تدمير الخلايا السرطانية بنجاح.وشملت تجربة جامعة Surrey في إنجلترا 15 مصابا في المراحل المبكرة من مرض سرطان المثانة، حيث قدم لهم الباحثون محلولا مركّزا يحتوي على سلالة فيروس coxsackievirus، الذي يطوق المثانة مدة ساعة.وبعد أسبوع، وجد الأطباء أن الفيروس استهدف الخلايا السرطانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة مثيرة تسخّر مرضا شائعا للقضاء على السرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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