الجملة العصبية تسجل ٩٩٥٢ حالة طارئة منذ مطلع 2019

2019/07/07 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية ، اليوم الأحد ، عن استقبالها ٩٩٥٢ حالة طارئة خلال النصف الاول من ٢٠١٩ إصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٢٨٠ حادث سير و٢٥١٢ حالة سقوط من اماكن مرتفعة.وقال مدير المستشفى وليد خالد الحيالي في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز /، نسخة منه إن […]

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