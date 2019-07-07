2019/07/07 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية في بغداد ،اليوم الأحد، عن استقبالها ٩٩٥٢ حالة طارئة خلال النصف الاول من ٢٠١٩ اصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٢٨٠ حادث سير و٢٥١٢ حالة سقوط من اماكن مرتفعة.وقال مدير المستشفى وليد خالد الحيالي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن ‘طوارئ المستشفى تعمل على مدار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“اماكن مرتفعة” في بغداد تتسبب باصابات جسدية بالغة لمئات العراقيين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“اماكن مرتفعة” في بغداد تتسبب باصابات جسدية بالغة لمئات العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).