2019/07/07 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، الاحد، من الاقتراض من صندوق النقد الدولي والدول المناحة لاعادة الاعمار او لتنفيذ مشاريع اخرى في العراق، مبينا ان اعمار محافظة نينوى واعادة الحياة اليها قد يكلف العراق 200 مليار دولار.وقال القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة نينوى بحاجة الى 200 مليار دولار لاعادة الحياة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنها: نينوى بحاجة الى 200 مليار دولار لاعادة الحياة اليها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنها: نينوى بحاجة الى 200 مليار دولار لاعادة الحياة اليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).