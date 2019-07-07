ناشئين العراق يلاقي نظيره البحريني اليوم ببطولة غرب اسيا

2019/07/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخب العراق للناشئين نظيره البحريني في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية في اطار تحديد المراكز من الرابع إلى السادس لبطولة غرب آسيا بكرة القدم.ويسعى منتخبنا إلى تحقيق فوزه الأول في المنافسات بعد خسارته بصعوبة في مباراته الأولى أمام السعودية بهدف نظيف وتعادله سلبا في المواجهة

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