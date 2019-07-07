الحشد الشعبي يعلن تطهير أول منطقة في عملية “إرادة النصر” العسكرية

2019/07/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تطهير اول منطقة ضمن عملية “إرادة النصر” العسكرية التي انطلقت في ثلاث محافظات.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “العملية مشتركة ما بين قيادات عمليات الانبار ونينوى وصلاح الدين من الجيش والحشد وعمليات الجزيرة في الانبار والوية القاطع والمديريات الساندة حيث تم الاستعداد الكامل لضرب اوكار داعش في تلك المناطق المفتوحة والواسعة”.

وبين ان “اول القرى التي تم تطهيرها من جانب الانبار هي قرية سوسة”، مشيرا الى ان “العملية ستكون متزامنة بانطلاق الحشد باتجاه اهداف مرسومة وثلاث محاور وتم تحديد نقطة لقاء للقوات بمحافظة صلاح الدين ومن ثم الانطلاق نحو اهداف اخرى وسنعلن نتائج العملية حين انتهاءها”.

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