المحلاوي يطالب رئيس الوزراء باتخاذ موقف حازم ضد كل من يحاول اضعاف المؤسسة العسكرية

2019/07/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي باتخاذ موقف حازم ضد كل من يحاول اضعاف المؤسسة العسكرية.وقال في بيان صحفي :” لاحظنا خلال الايام الماضية صدور تصريحات وفبركات تسيء للجيش العراقي وقادته واتهامات ظالمة تنال من قياداته ، وهذا امر مرفوض ونقف […]

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