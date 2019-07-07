تدمير مضافة ومعسكر لتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب البعاج خلال الساعات الأولى من إنطلاق عملية “إرادة النصر”

2019/07/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، مضافة ومعسكر لتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب البعاج خلال الساعات الأولى من إنطلاق عملية “إرادة النصر”.وذكر بيان للحشد الشعبي ” إن ابرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية الكبيرة (ارادة النصر) التي شرعت بها قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى لملاحقة فلول “داعش” في الجزيرة الكبرى، صباح اليوم، تدمير مضافة للعدو […]

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