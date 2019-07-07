ميسي: طُردت أمام تشيلي بسبب تصريحاتي الأخيرة

2019/07/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس انفجر النجم ليونيل ميسي، لاعب وقائد منتخب الأرجنتين، غاضبًا بعد طرده خلال مباراة منتخب بلاده تشيلي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس كوبا أمريكا، والتي حسمها راقصو التانجو بنتيجة (2-1).وتعرض ميسي للطرد في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول بعد اشتباك بينه وبين جاري ميدل قائد تشيلي.وهاجم ميسي

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