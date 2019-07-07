الحشد يدمر عجلة مفخخة ويعثر على عبوات ناسفة في الجزيرة

2019/07/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت قوات الحشد الشعبي، الأحد، عجلة مفخخة حاولت اعاقة التقدم في منطقة الجزيرة، فيما عثرت على عبوات ناسفة و مواد متفجرة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من الحشد الشعبي تمكنت، صباح اليوم، من تدمير عجلة مفخخة حاولت اعاقة تقدم ابطال الحشد الشعبي في الجزيرة”.وأضاف، أنه “تم العثور […]

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