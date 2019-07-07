الحشد الشعبي يعلن نتائج الساعات الاولى من عملية عسكرية في نينوى

2019/07/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي عن تدمير مضافة ومعسكر لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب البعاج في الموصل خلال الساعات الأولى من إنطلاق عملية "إرادة النصر".وذكر بيان للحشد "ابرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية الكبيرة (ارادة النصر) التي شرعت بها قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى لملاحقة فلول "داعش" في الجزيرة الكبرى، صباح اليوم، تدمير مضافة للعدو من قبل الحشد الشعبي في منطقة المالحات جنوب البعاج تحتوي على اعتدة وتجهيزات عسكرية ولوجستية للعدو".وأضاف، انه "تدمير معسكر للعدو يحتوي على حاسبات وخيم ومواد لوجستية منطقة الخيمة في جنوب البعاج".واعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عملية عسكرية وصفتها بالكبيرة من محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين صوب الحدود السورية.واعلن الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة في بيان، ان العملية انطلقت "صباح هذا اليوم الاحد في تمام الساعه 0600 المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية -السورية".واضاف ان العملية تتم بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين )وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة)وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام.

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