2019/07/07 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية معلومات تفيد بأن “سوني” تستعد لإطلاق هاتف متطور قادر على التعامل مع شبكات 5G.وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم Xperia J8010 أو Sphinx سيأتي بهيكل مرن وشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض (3840/1644) بيكسل، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.كما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوني تطلق هاتف 5G غير مسبوق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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