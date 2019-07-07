2019/07/07 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تحالف الفتح مختار محمود اليوم الأحد، إن بعض الكتل السياسية التي ذهبت للمعارضة مثل “الزوجة الزعلانة” في نفس البيت لكنها في غرفة ثانية.وقال محمود للمركز الخبري الوطني NNC، إن “بعض الكتل السياسية التي ذهبت للمعارضة لم تترك الحكومة، بل قدمت مرشحين الى الدرجات الخاصة أكثر من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة العامري: الكتل المعارضة مثل “زوجة زعلانة” بثاني غرفة من البيت المركز الخبري الوطني.

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