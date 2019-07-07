ترزي: مشكلة كركوك لا تحل خلف الكواليس وادارتها يجب ان تكون للتركمان

2019/07/07 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب السابق عن محافظة كركوك فوزي اكرم ترزي، الاحد، أن مشكلة كركوك لايمكن حلها خلف الكواليس والابواب المغلقة، لافتاً الى ان منصب المحافظ بعد ان حصل عليه الاكراد والعرب يجب ان يمنح للتركمان.وقال ترزي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مشكلة كركوك لايمكن حلها خلف الكواليس والابواب المغلقة بين حزبين على حساب المصالح […]

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