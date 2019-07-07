2019/07/07 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة بناحية جلولاء ما اسفر عن إصابة مزارعين.

وقال المصدر، لـ سومر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انفجار عبوة ناسفة بناحية جلولاء يوقع إصابات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انفجار عبوة ناسفة بناحية جلولاء يوقع إصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).