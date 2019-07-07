2019/07/07 | 10:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوة ناسفة بناحية جلولاء يوقع إصابات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة بناحية جلولاء ما اسفر عن إصابة مزارعين.
وقال المصدر، لـ سومر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوة ناسفة بناحية جلولاء يوقع إصابات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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