أفنان القاسم - الكتاب المقدس 12

2019/07/07 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم 1 وَقَالَ الرَّبُّ الْإِلَهِيُّ بِفَمِ الْإِنْسَانِ الْبَشَرِيِّ لأَبْرَامَ: «اذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَمَلِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي فِيهَا أَعْتَى الرِّيَاحِ.2 فَأَجْعَلَكَ أُمَّتَيْنِ وَأُبَارِكَكَ فِي الْخَيْرِ تَارةً وَفِي الشَّرِّ تَارَةً، وَتَكُونَ بَرَكَةً تًارَةً وَمَعْرَكَةً تَارَةً.3 وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ مِنِ الْأُمَّتَيْنِ، وَأَلْعَنُ لَاعِنِيكَ ......

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