2019/07/07 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الاحد، عن استقبالها ٩٩٥٢ حالة طارئة خلال النصف الاول من ٢٠١٩ اصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٢٨٠ حادث سير و٢٥١٢ حالة سقوط من اماكن مرتفعة.وقال مدير المستشفى وليد خالد الحيالي في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه ان “طوارئ المستشفى تعمل على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجملة العصبية: ٩٩٥٢ حالة طارئة منذ مطلع 2019 بينها ١٢٨٠ حادث سير المركز الخبري الوطني.

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