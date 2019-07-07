2019/07/07 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوات الحشد الشعبي، الاحد، على مضافة مفخخة لتنظيم “ داعش” الإجرامي في منطقة الجزيرة ضمن عمليات “إرادة النصر”.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي تواصل تقدمها ضمن عملية ارادة النصر الكبرى لتطهير وملاحقة عناصر داعش في صحراء الجزيرة التي تربط محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وصولا للحدود”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافة مفخخة لـ”داعش” في الجزيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافة مفخخة لـ”داعش” في الجزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).