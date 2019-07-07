الحشد يدمر عجلة مفخخة ويعثر على عبوات ومواد متفجرة بمنطقة الجزيرة

2019/07/07 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، الأحد، عجلة مفخخة حاولت اعاقة التقدم في منطقة الجزيرة، فيما عثرت على عبوات ناسفة و مواد متفجرة.

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