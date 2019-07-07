علماء: الروائح الكريهة “تنعش”وتقوي الذاكرة

2019/07/07 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..وجد فريق من الباحثين أن الذكريات تصبح أقوى عندما تكون التجارب مصحوبة برائحة كريهة.وتوسع نتائج الدراسة الحديثة فهمنا لما يمكن أن يحفز “الاستجابات البافلوفية” ( مصطلح في علم النفس السلوكي، يصف شكلا من أشكال التعلم الترابطي )، وكيفية تأثير التجارب السلبية على قدرتنا في تذكر الأحداث الماضية.وقالت كاثرين هارتلي، الأستاذة […]

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