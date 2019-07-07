2019/07/07 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد ..
وجد فريق من الباحثين أن الذكريات تصبح أقوى عندما تكون التجارب مصحوبة برائحة كريهة.
وتوسع نتائج الدراسة الحديثة فهمنا لما يمكن أن يحفز “الاستجابات البافلوفية” ( مصطلح في علم النفس السلوكي، يصف شكلا من أشكال التعلم الترابطي )، وكيفية تأثير التجارب السلبية على قدرتنا في تذكر الأحداث الماضية.
وقالت كاثرين هارتلي، الأستاذة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: الروائح الكريهة “تنعش”وتقوي الذاكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجد فريق من الباحثين أن الذكريات تصبح أقوى عندما تكون التجارب مصحوبة برائحة كريهة.
وتوسع نتائج الدراسة الحديثة فهمنا لما يمكن أن يحفز “الاستجابات البافلوفية” ( مصطلح في علم النفس السلوكي، يصف شكلا من أشكال التعلم الترابطي )، وكيفية تأثير التجارب السلبية على قدرتنا في تذكر الأحداث الماضية.
وقالت كاثرين هارتلي، الأستاذة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: الروائح الكريهة “تنعش”وتقوي الذاكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: الروائح الكريهة “تنعش”وتقوي الذاكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).