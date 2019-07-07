2019/07/07 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاحد، رسالة الى القوات الامنية مع انطلاق عمليات {ارادة النصر}....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يوجه رسالة مع انطلاق عمليات ’ارادة النصر’) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يوجه رسالة مع انطلاق عمليات ’ارادة النصر’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).