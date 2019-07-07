إردوغان يعزل محافظ «المركزي» وتوقعات بـ {زلزال} في الأسواق غداً

2019/07/07 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (السبت)، بإقالة محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال، بدلاً عنه بموجب

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