نائب: اداء الحكومة لا زال دون المستوى المطلوب

2019/07/07 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، الاحد، أن اللجنة تتابع مديات تنفيذ البرنامج الحكومي بإهتمام، مبيناً أن اللجنة ستطلع الشعب على النتائج.وقال حبيب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي تتابع بإهتمام التقارير التي ترسلها الحكومة بشأن مديات تنفيذ البرنامج”.واضاف […]

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