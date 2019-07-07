“بالفديو”.. وزير الداخلية يكشف عن تورط “دوائر امنية” بابتزاز المواطنين

2019/07/07 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف وزير الداخلية ياسين الياسري، عن تورط بعض الدوائر الامنية بابتزاز المواطنين واهانته من اجل انجاز معاملته.

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