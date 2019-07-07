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خبير أمني: عمليات ارادة النصر تستهدف 23% من مساحة العراق


خبير أمني: عمليات ارادة النصر تستهدف 23% من مساحة العراق
2019/07/07 | 11:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

كشف الخبير الامني هشام الهاشمي، الاحد، عن تفاصيل عمليات ارادة النصر المنطلقة صباح اليوم في صلاح الدين والموصل والانبار، مشيرا الى ان ها تستهدف 23% من مساحة العراق.

وقال الهاشمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “عملية ارادة النصر انطلقت لتطهير المربع الجغرافي الأخطر الذي تتواجد به فلول تنظيم داعش على الحدود العراقية السورية وجنوب نينوى […]

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