2019/07/07 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في المثنى، اليوم الأحد، القبض على متهم بسرقة هواتف نقالة.وأفاد بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “شعبة اجرام الخضر استقبلت مشتكيا طلب إقامة الشكوى ضد متهم أقدم على سرقة أجهزة الموبايل العائدة له”.وأضاف البيان “جرى جمع المعلومات الكافية وتم إلقاء القبض على المتهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة هواتف في الرميثة وكالة خطوة برس.

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